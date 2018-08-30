«Европы не существует»: министр обороны Италии разочарована коллегами

Рим, , 18:51 — REGNUM Министр обороны Италии Элизабетта Трента разочарована итогами встречи с коллегами из других стран ЕС, обсуждение проекта «Миссия Софии» показало, что реальной совместной работы ЕС по разрешению миграционного кризиса нет, заявила Трента в ходе трансляции на своей странице в Facebook в четверг, 30 августа, передает La Stampa.

«Я ехала в Вену с позитивным настроем. Я сделала принципиальное предложение — создать механизм координации наших усилий. Но я чувствую разочарование. Я увидела, что Европы не существует», — сказала Трента.

По словам министра, ее коллеги согласились с необходимостью изменений, но так и не приняли никаких реальных мер.

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В ходе своего выступления на встрече министров обороны ЕС Трента заявила, что широко разрекламированный совместный план ЕС по работе в сфере нелегальной миграции, известный как «Миссия София», не работает, в реальности всех мигрантов принимает Италия, но «больше так продолжаться не может».

Либо правила будут изменены и будет введена «ротация портов», либо Италия рассмотрит возможность выхода из программы, отметила Трента. Позже с аналогичным заявлением выступил и глава МВД Италии Маттео Сальвини.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.