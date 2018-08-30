Война в Сирии: всё-таки из-за нефти

Владимир Васильев, , 19:16 — REGNUM

В международном аэропорту Дамаска в конце июня этого года приземлился частный самолет из Объединенных Арабских Эмиратов. На борту находились представители ряда разведывательных агентств и служб безопасности США. После приземления делегация направилась на встречу с директором Главного управления безопасности Сирийской Арабской Республики генерал-майором Али Мамлюком.

Отдельно хотелось бы остановиться на личности генерал-майора Али Мамлюка. Он достаточно долго является человеком из ближайшего окружения президента Сирии Башара Асада. Опытный политик, который умеет найти общий язык и с Москвой, и с Тегераном. С ним готовы общаться и представители монархий Персидского залива. Например, в 2015 году он был в Саудовской Аравии. Именно Али Мамлюку доверяют самые деликатные поручения, в том числе переговоры с внешними врагами официального Дамаска.

По имеющейся информации, встреча американской делегации и директора Главного управления безопасности САР продолжалась четыре часа. Были обсуждены разнообразные аспекты семилетней войны. Затем американцы сделали свое предложение. Предложили вывод своих войск из Эт-Танфа и Восточного Евфрата на трех условиях: полный уход Ирана из Сирии, долю в добыче нефти на северо-востоке Сирии, получение разведданных о террористах, которые могли бы представлять угрозу западным странам в будущем.

Это предложение было отклонено сирийской стороной по всем пунктам.

В отношении представления разведданных о террористах было заявлено, что их раскрытие зависит от изменения политической позиции США по отношению к Сирии. САР уже делится подобной информацией с ОАЭ и Иорданией.

По поводу полного ухода Ирана из Сирии. По этому пункту делегация из США отстаивает интересы Израиля, своего главного союзника на Ближнем Востоке. В ответ Али Мамлюк подчеркнул, что Сирия — это суверенная страна, и что Соединенные Штаты являются оккупантами, которые вошли на территорию САР без разрешения, таким же образом США могут ее покинуть. Он также отметил, что Сирия является частью широкой оси, есть союз с Тегераном и ливанской «Хезболлой».

Следует отметить, что в понедельник на этой неделе в ливанских СМИ появилась информация о том, что движение «Хезболла» получило официальную просьбу сирийского правительства остаться на территории Сирии после завершения войны для участия в процессе «постконфликтного примирения».

На прошлой неделе успешно прошел визит министра обороны Ирана Амира Хатами в САР. В ходе этой поездки у министра была встреча с президентом САР Башаром Асадом. Во время этого визита между сторонами было подписано соглашение о военном сотрудничестве.

Конечно же, основным условием со стороны американцев было получение своей доли в добыче нефти на северо-востоке Сирии. Выставление этого условия раскрывает истинные цели, из-за которых был развязан гражданский конфликт в стране. Главная задача США и их союзников в сирийской войне — захватить природные ресурсы Сирийской Арабской Республики.

В отношении доли от запасов сирийской нефти Али Мамлюк сказал американской делегации, что Сирия не заинтересована в ведении бизнеса со странами, стремящимися свергнуть ее правительство. Он также отметил, что по вопросу сотрудничества в нефтяной сфере есть Россия и другие страны, которые не сговаривались против сирийского народа.

Регион Сирии, богатый нефтью, находится на восточном берегу реки Евфрат. Эту территорию контролируют Сирийские демократические силы, созданные и поддерживаемые США. Сирийские демократические силы (СДС) представляет собой в основном курдскую военную группировку с небольшим присутствием местных арабских кланов.

На подконтрольной СДС территории находится 70 процентов нефтяных месторождений Сирии. До войны, в 2010 году, доля дохода нефтяной промышленности в бюджете страны составляла 25%, сейчас значительно меньше. Крупнейшее месторождение Сирии — месторождение аль-Омар, расположено недалеко от города Дейр-эз-Зор.

Во время недавней пресс-конференции министра обороны США Джейса Мэттиса и председателя Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда было сообщено, что на территории Сирии находится 2200 американских военнослужащих. Группировка СДС насчитывает около 50 тысяч человек.

Ситуация по региону, находящемуся под контролем СДС, сложная. Попытка со стороны сирийского правительства решить вопрос исключительно военным путем может привести к прямому боевому столкновению с ВС США и их союзниками по коалиции. И этот фактор надо учитывать.

Основная надежда на внутрисирийский диалог. Диалог между частью курдского движения и Дамаском уже идет, рассматривается вопрос по определенной автономии региона. Он возник сразу после сделки США и Турции по сирийскому городу Манбиджу, которая ударила по интересам курдов. Курдское движение раскололось на две части: часть пошла на переговоры с сирийским правительством, вторая часть по-прежнему идет в фарватере политики США.

Есть также примеры успешной экономической кооперации между курдами и правительством Сирии. Идет обмен нефти из месторождения «Аль-Омар» в Дейр-эз-Зоре, которое подконтрольно YPG/PKK, на топливо в определенной пропорции. Сирийское правительство и Сирийские демократические силы достигли соглашения о совместном управлении плотиной Табка в западной части провинции Ракка.

Однако договоренности между официальным Дамаском и курдами оставляют за бортом интересы американских нефтяных компаний.

Сирийскому правительству нужно будет договориться и с местными племенами. При их поддержке шансы одержать победу на северо-востоке Сирии гораздо выше. Возможно, есть резон выделить им долю от будущих нефтяных доходов, и это будет решающим аргументом в переговорах.

Для США есть еще одна важная причина остаться в этом регионе, особенно в Дейр-эз-Зоре. Именно через Дейр-эз-Зор проходят магистральные пути, связывающие Ирак и Сирию. Иран, в свою очередь, очень заинтересован в открытии коридора из Ирака к Сирии. Этого Соединенные Штаты допустить, конечно же, не могут.

Здесь активную помощь США будет оказывать Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя заключение соглашения о военном сотрудничестве между Сирией и Ираном, пригрозил нанести удары по сирийским правительственным объектам и объектам Ирана на территории Сирии.

Таким образом, основная и самая жестокая схватка на территории Сирийской Арабской Республики еще впереди. Предстоит война за нефтяные ресурсы на северо-востоке страны.

Сирийское правительство с помощью Москвы и Тегерана может решить данную проблему через внутри сирийский диалог, получение поддержки со стороны местных племен, а также при условии повышения издержек для пребывания американского военного контингента и союзников США на территории Сирии через организацию широкого партизанского движения.

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