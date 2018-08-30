На Украине предложили учредить день памяти Иловайского котла

Киев, , 18:55 — REGNUM Депутаты Верховной рады Андрей Тетерук и Юрий Береза выступили с инициативой учредить «День памяти всех погибших в войне с Россией», сообщил Юрий Береза 30 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Почему именно 29 августа? Потому что тогда мы понесли наибольшие и наистрашнейшие потери. Иловайская трагедия — это впервые, когда Россия позволила себе открыто зайти на территорию Украины», — заявил депутат.

Береза призвал сограждан каждый год 29 августа в 15:00 мск на минуту остановиться и вспомнить о погибших.

Напомним, в конце августа 2014 года под Иловайском крупная группировка войск Украины попала в окружение армии ДНР. ВСУ сорвали договоренности о мирном выходе солдат из котла без оружия и техники. В результате было уничтожено по разным данным от более 350 до 900 украинских боевиков. Разгром под Иловайском стал крупнейшим поражением Украины с начала гражданской войны. Официальная украинская пропаганда считает, что ВСУ уничтожили не донецкие ополченцы, а внезапно перешедшая границу российская армия.

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