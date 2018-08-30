Липецкий депутат: Путин разложил все по полочкам

Липецк, , 18:21 — REGNUM Заявление президента Владимира Путина о пенсионной реформе было беспрецедентным, честным, и дало ответы на многие вопросы, которые волнуют граждан России в свете предстоящих изменений. Такое мнение в беседе с корреспондентом высказала ИА REGNUM председатель комитета по социальным вопросам Липецкого областного совета депутатов, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Оксана Глотова.

«Во-первых, я считаю, что его выступление беспрецедентно, потому что никогда по таким серьезным поводам президент не обращался напрямую к народу. Настолько актуальна эта тема, настолько она волнует каждого, что такой формат он счел единственно приемлемым.

Во-вторых, его выступление было очень честным и искренним. Он конкретно разложил все по полочкам, все существующие проблемы, все риски возможные, перспективы при том или ином развитии событий — все это было очень открыто и доступно для каждого россиянина», — так оценила выступление президента глава комитета.

На парламентско-общественных слушаниях по пенсионной реформе, которые прошли в Госдуме 21 августа, Оксана Глотова внесла предложения от Липецкой области, а также озвучила вопросы, которые чаще всего в связи с пенсионной реформой задают граждане.

«Конечно, его выступление очень справедливо, потому что касалось многих вещей, которые в первом варианте законопроекта всех шокировали ‑ и мы говорили, что поддерживаем концепцию в целом, но закон нужно серьезно дорабатывать. В этом выступлении мы услышали ответы практически на все вопросы. Люди хотели знать, как государство гарантирует их занятость; люди хотели знать, что сделает государство для того, чтобы продлить их активное долголетие и поддержать здоровье; люди хотели знать, какие меры социальной поддержки обеспечит им государство в случае принятия этой реформы. Я думаю, что они услышали ответы на все эти вопросы», — отметила Глотова.

По словам депутата, все предложения, внесенные регионом для усовершенствования законопроекта, были учтены в выступлении Путина.

«Что касается Липецкой области, нас волновала проблема занятости людей предпенсионного возраста, и все три предложения, которые мы озвучивали, нашли отражение в обращении президента. Людям после 50 лет — Владимир Владимирович правильно это подчеркнул — в случае потери работы очень сложно найти ее снова по специальности с учетом квалификации. Проблема существует не только в нашем регионе, я разговаривала со многими представителями других регионов, и у многих такая проблема. После 50 лет даже не то чтобы трудно найти работу — её даже не предлагают».

Оксана Глотова повторила, что считает необходимым комплексное решение проблемы, которое устроило бы и работодателей, и сотрудников предпенсионного возраста. Оно обязательно должно включать льготы для организаций и предприятий, ведь для решения этой проблемы одних карательных мер будет недостаточно.

«Я говорила о том, что нужна комплексная программа, которая поддержит интересы и работника, и работодателя, и мы предлагали для работодателей задействовать какие-то механизмы мотивации. Сегодня предприятиям должно стать выгодно держать на работе человека квалифицированного, опытного, и плюс еще получать за это преференции. Когда это заработает, у нас эти проблемы исчезнут.

И я думаю, что карательные меры, любые угрозы в отношении кого бы то ни было не совсем хорошо воспринимаются, поэтому, если мы предполагаем, что нужен кнут — тогда одновременно нужен и пряник. Если будут только карательные меры, российский народ очень изобретателен и придумает, как обходить эти законы, чтобы не навлечь на себя жестоки санкции».

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