Правозащитники: На выборах в Калмыкии острых конфликтов нет

Элиста, , 18:11 — REGNUM Избирательная кампания в Калмыкии, где 9 сентября состоятся выборы депутатов республиканского парламента, проходит спокойно, в правовом русле. Об этом говорилось 30 августа на встрече члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александра Брода с министром внутренних дел РК Андреем Мишагиным.

Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, основными темами встречи стали вопросы общественного мониторинга избирательной кампании в регионе, а также уровень готовности и задачи, стоящие перед органами внутренних дел при обеспечении правопорядка во время избирательной кампании.

«Если сравнить с другими регионами, то в Калмыкии ситуация неплохая. На наш взгляд, конфликтных, острых явлений, серьезных нарушений законодательства в отличие, скажем, от Свердловской области, откуда поступает множество жалоб, не зафиксировано», — цитирует правозащитника РИА «Калмыкия».

Министр также констатировал, что серьезных нарушений в ходе избирательной кампании не зафиксировано. Основная задача сегодня — обеспечить правопорядок в ходе избирательной кампании, в том числе, собственно, в день голосования.

9 сентября в Калмыкии состоятся выборы Народного Хурала шестого созыв, а также дополнительные выборы в думы Ики-Бурульского, Приютненского, Яшкульского районных образований республики, Ики-Чоносовского СМО. Всего на территории региона зарегистрировано 210 тыс. 911 избирателей. В день выборов на территории республики будет работать 14 территориальных и 251 участковая избирательная комиссия, в том числе одна УИК. На выборах в региональный парламент зарегистрировались представители девяти политических партий. Добавим, что всего в составе Народного Хурала пятого созыва 27 членов. 18 мест по итогам выборов в 2013 году заняли представители «Единой России», четыре — КПРФ, три — «Гражданской платформы» и два — «Патриотов России». Явка составила 48,2%.