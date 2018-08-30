В Мосгордуме поддержали предложения президента по пенсионной реформе

Москва, , 19:19 — REGNUM Депутаты Мосгордумы поддержали предложения президента России по изменению пенсионного законодательства. Об этом сообщается на официальном сайте столичного парламента 30 августа.

«Справедлива надбавка в 25% к пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе. Я знаю, сколько об этом говорили селяне, профсоюз агропромышленного комплекса, сколько они добивались этого», — заявил председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев («Единая Россия»).

Он также отметил, что считает резонным предложение об установлении ответственности для работодателей за увольнение или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста.

«Но я уверен, что даже если будет установлена уголовная ответственность, возникнут проблемы с доказательной базой по отказу или увольнению. Нужно будет этот момент проработать. Однако сомнений нет, что нужна такая запись в Трудовом кодексе», — подчеркнул депутат.

Добавим, по мнению заместителя председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Татьяны Батышевой («Единая Россия»), президент справедливо обозначил поддержку многодетным матерям — речь идёт о предложении досрочного выхода на пенсию данной категории граждан.

«Особый блок — это родители детей-инвалидов и конкретно мама ребенка-инвалида. Здесь особая забота и попечительство должны быть со стороны государства. Очень важно, чтобы была выделена эта категория граждан», — отметила Батышева.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин намерен обеспечить максимальную социальную защиту москвичам до их выхода на пенсию.

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