В Узбекистане представлены почтовые марки, посвященные Исламу Каримову

Ташкент, , 17:56 — REGNUM В столице Узбекистана накануне состоялась церемония гашения специальным штемпелем серии почтовых марок, посвященных 80-летию первого президента Узбекистана Ислама Каримова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Церемония прошла в бывшей резиденции Ислама Каримова «Ок Сарай», в ней приняли участие главы дипломатических представительств, аккредитованных в Узбекистане, представители администрации президента и правительства, депутаты, журналисты, общественность.

В настоящее время в резиденции располагается Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и Республиканский благотворительный общественный фонд имени Ислама Каримова.

Почтовые марки специального выпуска подготовлены в виде малого листа из 9 марок, на них изображен образ первого президента Узбекистана. Печать офсетная, перфорация марок гребенчатая, почтовые марки многоцветные. На специальном штемпеле нанесен текст: «Ислам Каримов 80 лет (1938−2016)», 29.08.2018 . Узбекистан, Тошкент почтамт». Размер штемпеля по диагонали 35 мм. Цвет мастики — синий. Серия подготовлена Акционерным обществом «Узбекистон почтаси» (Почта Узбекистана) и введена в обращение 17 июля 2017 года Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

В ходе церемонии указывалось, что под непосредственным руководством Ислама Каримова были созданы основы национальной государственности Узбекистана. В ходе церемонии выступил генеральный директор «Почты Узбекистана» Евгений Биргер, российский специалист, приглашенный руководством Узбекистана для проведения реформ в почтовой отрасли страны. «Почтовая служба и ее важнейший атрибут — почтовая марка, исторически во всем мире являются неотъемлемыми символами государства, его независимости и суверенитета», — отметил Биргер в своем выступлении. Он указал, что включение выпуска мемориальных почтовых марок в постановление президента «Об увековечении памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова» «подтверждает высокое государственное значение Почты и ее деятельности по изданию марок, однозначно демонстрирует, что Почтовая служба — это важный институт государства, имеющий не только социально-экономическое, но и культурно-историческое значение». «Почтовые марки — важнейшее средство отражения этапов развития страны, культуры, традиций, жизни и достижений выдающихся деятелей», подчеркнул глава ведомства.

Биргер также выразил признательность супруге первого президента Татьяне Каримовой «за ее помощь и ведущую роль в подготовке и содержательном оформлении выпуска». «Благодаря Вашим усилиям, а также стараниям многочисленных участников проекта это памятное издание выполнено на высоком художественно-полиграфическом уровне и по праву займет значимое место в государственной коллекции Музейного фонда. Оно безусловно внесет свой вклад в освещение этапов развития государства Узбекистан и роли личности его первого президента и Вашего супруга», — подчеркнул Евгений Биргер.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2017 году принял постановление об увековечивании памяти первого президента Ислама Каримова. В частности, в городе Самарканде, на территории, где находится место захоронения Ислама Каримова, возведен мемориальный комплекс.

В резиденции «Ок Сарай», где на протяжении долгих лет работал первый президент, образован Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова, по этому же адресу размещен созданный в соответствии с постановлением Республиканский благотворительный общественный фонд имени Ислама Каримова; в городе Самарканде — музей Ислама Каримова». Именем Ислама Каримова названы Ташкентский государственный технический университет, Ташкентский международный аэропорт, Дворец искусств в городе Фергане, другие объекты. «Назвать именем Ислама Каримова центральные улицы в Республике Каракалпакстан, городе Ташкенте и областях», — говорится в постановлении.

В стране ежегодно проводится празднование дня рождения Каримова (30 января), а 2 сентября будет объявлено Днем памяти первого президента. Документом регламентируется учреждение Государственной стипендии имени Ислама Каримова для студентов высших учебных заведений, создание научных и художественных произведений, документальных и художественных фильмов о жизни и деятельности Ислама Каримова, выпуск специальных почтовых марок с портретом первого главы Узбекистана.