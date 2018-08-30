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Канцлер Меркель ступила на землю Ганы

Политика

Ангела Меркель находится в турне по странам Африки

Канцлер Меркель ступила на землю Ганы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Аккра, 30 августа 2018, 18:10 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Гану в рамках поездки по странам Африки, 30 августа передает агентство Associated Press.

В столице африканской страны Аккре должна состояться встреча госпожи Меркель с президентом Ганы Нана Акуфо-Аддо. В рамках встречи планируется заключение ряда экономических соглашений.

В настоящий момент канцлер Германии Ангела Меркель находится в турне по странам Африки — 29 августа Меркель посетила Сенегал, 31 августа ей предстоят переговоры в Нигерии.

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