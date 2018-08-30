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В тюрьмах Италии находится более сотни граждан Украины — омбудсмен

Политика

Чиновница не забыла и об украинских «политузниках» в России

В тюрьмах Италии находится более сотни граждан Украины — омбудсмен
ErikaWittlieb
Тюрьма

Киев, 30 августа 2018, 17:55 — REGNUM  В итальянских тюрьмах находится 108 граждан Украины, задержанных за перевозку нелегалов, заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 30 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Денисова обсудила ситуацию вокруг задержанных с послом Италии на Украине Давиде Ла Чечилия. Чиновники договорились о принятии украинских документов итальянскими судами во время рассмотрения дел граждан Украины.

Также Денисова в очередной раз обвинила Россию в нежелании обменивать «политзаключенных», в частности террориста Олега Сенцова. Она попросила Италию, как страну, главенствующую в ОБСЕ, повлиять на Россию.

Напомним, только в марте 2018 года в Греции было задержано 148 граждан Украины, которых подозревают в перевозке нелегалов в Европу. Исходя из этого, в средине августа министерство иностранных дел Украины приняло решение создать центр защиты украинских моряков от сомнительного трудоустройства.

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