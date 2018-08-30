США: мы гордимся открытием НПО в Узбекистане

Ташкент, , 18:08 — REGNUM Впервые за 15 лет в Узбекистане открылась американская неправительственная организация American Councils for International Education, что демонстрирует усиление стратегического партнерства между странами. Об этом 30 августа сообщает издание Kun. uz со ссылкой на представителя пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт.

«Мы действительно гордимся тем, что сейчас произошло в Узбекистане», — отметила Науэрт.

По её словам, посол США в Узбекистане Помела Спартлен и заместитель министра юстиции республики Акбар Ташкулов приняли участие в открытии НПО.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня министерство юстиции Узбекистана и агентство США по международному развитию USAID подписали меморандум о взаимопонимании. Вашингтон поможет Узбекистану создать правовую среду для деятельности НПО.

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