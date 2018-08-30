Глава МИД Сирии: «Белые каски» похитили 44 ребенка для инсценировки химатак

Москва, , 17:39 — REGNUM Члены террористической организации «Белые каски» похитили 44 ребенка на территории Сирийской Арабской Республики для использования их в инсценировке химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Об этом сегодня, 30 августа, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«По нашим данным, они недавно похитили 44 ребёнка в зоне «Идлиб» для реализации этой постановки с химическим оружием», — сказал Муаллем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад российские военные заявили, что террористы при поддержке британских спецслужб готовят в провинции Идлиб провокацию с инсценировкой применения химического оружия. Террористы хотят вновь обвинить сирийские правительственные силы в применении химического оружия против мирных жителей.

Это должно дать повод для США вновь нанести массированный ракетный удар по Сирии.

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