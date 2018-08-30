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МАГАТЭ: Иран соблюдает «ключевые пункты» ядерного соглашения

Политика

В мае США вышли из международного соглашения по иранской ядерной программ

Тегеран, 30 августа 2018, 17:44 — REGNUM  Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило приверженность Ирана соблюдению «ядерной сделки», 30 августа передает агентство Associated Press.

Согласно отчету МАГАТЭ, Иран соблюдает «ключевые пункты» международного соглашения 2015 года, несмотря на выход из соглашения США и угрозу введения новых американских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае США по инициативе президента Дональда Трампа вышли из международного соглашения по иранской ядерной программе, однако участниками соглашения остались Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания.

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Ядерная программа Ирана
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