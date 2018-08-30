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«Обращение президента поводу пенсионной реформы РФ объединило страну»

Политика

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«Обращение президента поводу пенсионной реформы РФ объединило страну»
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Москва, 30 августа 2018, 17:56 — REGNUM  За последние два месяца страна разделилась надвое по вопросу о пенсионной реформе, считает президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев. Об этом он 30 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина посвященное пенсионной реформе.

«Президент своим обращением вчера [29 августа] объединил страну, — сказал Гусев. — Последние два месяца вся страна разъединилась по вопросу об этой реформе. Президент фактически тем, что обратился к соотечественникам прогарантировал: все те меры, которые он предложил правительству — будут выполнены. Это важно. Кроме того, пенсионная реформа для человека означает изменение его образа жизни — и новость о сохранении соответствующих льгот и гарантий сняла возникшее в связи с этим напряжение. Вообще большинство вопросов, которые волновали людей, нашли ответ президента».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению первого замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошева, президент РФ подробно и доступно объяснил необходимость пенсионной реформы в РФ и тем самым продемонстрировал контроль над её проведением со своей стороны.

«Мы вновь увидели, что в России есть настоящий лидер, которые расставляет акценты при принятии серьезных, стратегически важных решений, касающихся каждого жителя страны», — отметил Шхагошев.

По его словам, гражданам РФ было необходимо услышать о неизбежности изменений пенсионного законодательства именно от президента страны.

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