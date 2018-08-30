МИД РФ: В Идлибе убивают сторонников переговоров. Отступать больше некуда

Москва, , 17:12 — REGNUM В Идлибе вооруженные группировки, готовые к переговорам с правительством Сирии, подавляются и уничтожаются непримиримыми террористами, заявил 30 августа журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северу Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

По мнению Михаила Богданова, «отступать больше некуда. Те оппозиционеры, которые говорят, что нужно договариваться, они подвергаются самым жестоким методам обращения, вплоть до физической ликвидации со стороны тех, кто говорит, что будет стоять насмерть. Это сильно осложняет ситуацию».

«Эту проблему надо решать… Поэтому ведутся очень активные консультации с тем, чтобы ликвидировать террористов», — сказал Михаил Богданов.

При этом спецпредставитель президента России подчеркнул, что при этом надо минимизировать ущерб для мирного населения и не позволить террористам использовать его как живой щит.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на угрозу США и их сателлитов нанести ракетные удары по Сирии группировка ВМФ России в Средиземном море с 1 по 8 сентября проведет у сирийского побережья военные учения и уже объявила зону этих манёвров опасной для полетов и судоходства.

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