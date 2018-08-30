Китай отрицает вторжение в Афганистан

Пекин, , 17:09 — REGNUM Официальные лица КНР и Афганистана выступили с опровержением информации ряда СМИ о размещении на востоке Афганистана китайских военных подразделений, 30 августа передает агентство Associated Press.

Пресс-секретарь министерства обороны Китая полковник Ву Цянь сообщил журналистам, что информация о китайском вторжении в Афганистан «просто не соответствует действительности». Две страны сохраняют «нормальное сотрудничество в области безопасности», но о размещении войск Китая на афганской территории речи не идет.

По словам посла Афганистана в Китае Джанана Мосазая, военные консультанты Пекина действительно находятся на востоке Афганистана для помощи в создании антитеррористического подразделения, однако китайские военные не принимают никакого участия в боевых действиях.

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