Песков: Рейтинг влиятельных граждан РФ от Forbes выглядит странным

Москва, 30 августа 2018, 16:44 — REGNUM Пресс-секретарь президент Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал публикацию журналом Forbes рейтинга 100 самых «влиятельных» граждан России. Соответствующее заявление Песков сделал сегодня, 30 августа.
Напомним, редакция Forbes в ходе разработки рейтинга обработала данные 1500 человек. В рейтинг вошли богатейшие бизнесмены страны, директора крупных компаний, главы силовых структур, правительственные чиновники, губернаторы, депутаты.
При этом «самым влиятельным» человеком в стране составители рейтинга назвали президента России Владимира Путина. В пятерку лидеров вошли председатель правления Сбербанка Герман Греф, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и председатель правительства России Дмитрий Медведев.
По словам пресс-секретаря Пескова, данный рейтинг составлен довольно странно и критерии, выбранные составителями рейтинга, весьма сомнительны.
«Ну, мы его видели, читали в СМИ, честно говоря, ничего нельзя сказать, не понятно какие критерии, на чем основывались и так далее», — сказал глава пресс-службы Кремля.
Он также отметил, что не нужно быть провидцем, чтобы поставить Путина на первое место.
«Это дело нехитрое, а в остальном — весьма странный список», — отметил Песков.
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