В Петербурге мечтают о муниципальной полиции для «авторитета власти»

Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Петербургу нужна муниципальная полиция, чтобы следить за исполнением многочисленных городских законов об административных правонарушениях и повышать авторитет власти. Такое мнение высказал 30 августа на слушаниях в городском парламенте глава комитета по законности, правопорядку и безопасности Санкт-Петербурга Леонид Богданов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мое отношение к этому положительное. Потому что все-таки городские законы должны работать. Любой городской закон должен исполняться эффективно, чтобы люди почувствовали авторитет власти», — заявил Богданов.

На слушаниях проекта бюджета на будущий год Богданов попросил дополнительно почти 4 млн рублей, чтобы передать органам МВД полномочия по борьбе с нарушениями городского закона о тишине, потому что сейчас этот закон не исполняется.

Богданов сообщил, что сформированное для этой цели управление в Смольном составляет порядка 50 тыс. административных протоколов в год.

«Это больше, чем составлялось полицией, это совершенно точно могу сказать. Сегодня уже исполнение решений, которые принимают городские административные комиссии по протоколам, в среднем достигает 27%. Мы начали с 9%, по некоторым районам доходим до 82%. Это перспективная работа, можно назвать это прообразом муниципальной полиции», — сказал Богданов.

Впрочем, он подчеркнул, что создание такой полиции или милиции — это вопрос федерального уровня, который многократно поднимался, но, судя по всему, «до конца еще не созрел».

«Я согласен и всегда говорю, что городские законы должны исполняться. Даже Заксобрание работать вхолостую, как паровая машина, не должно. Кто-то должен следить, чтобы был выхлоп», — подчеркнул чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время Заксобрание Петербурга приняло множество «запретительных» городских законов, направленных на борьбу с курением, несанкционированной торговлей алкоголем, нарушениями покоя и тишина, а также городского благоустройства. Однако эти законы зачастую не исполняются, а нарушители уходят от ответственности.

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