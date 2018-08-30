Пакистан предложил оказать гуманитарную помощь жертвам наводнения в Керале

Исламабад, , 17:18 — REGNUM В начале августа индийский штат Керала пострадал от одного из самых крупных за последние десятилетия наводнения, в результате которого погибло более 350 человек, и сотни тысяч людей лишились домов.

По сообщению индийского новостного издания «Джагран», премьер-министр Пакистана Имран Хан предложил Индии оказать гуманитарную помощь жертвам наводнения. В своих социальных сетях он также написал, что он от имени народа Пакистана молиться за людей, пострадавших от наводнения в Керале и что Пакистан готов оказать любую гуманитарную помощь.

До того, как Пакистан предложил свою помощь Индии, это сделали Объединенные Арабские Эмираты, которые готовы были выделить семь миллиардов рупий жертвам наводнения. Однако Индия отказалась принять помощь ОАЭ, на предложение Пакистана индийские власти также не выразили согласия.