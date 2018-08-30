Четверг, 30 Августа 2018 года
18:32:07 МСК

В УВД Бухарской области Узбекистана уволены пять руководителей

Политика

24-26 августа Бобожонов посетил с рабочим визитом Бухарскую область

Ташкент, 30 августа 2018, 17:08 — REGNUM  Министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов уволил пятерых руководителей в системе управления внутренних дел Бухарской области, сообщает 30 августа издание Kun.uz.

24−26 августа Бобожонов посетил с рабочим визитом Бухарскую область. Глава МВД ознакомился с деятельность органов внутренних дел. В ходе совещания по вопросам деятельности региональной милиции было отмечено, что некоторые руководители халатно относятся к своей работе.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в системе МВД Узбекистана были уволены 20 руководителей. Решение было принято после скандала в Каттакургане Самаркандской области — сотрудник милиции заставил раздеться задержанную женщину на камеру.

Читайте ранее в этом сюжете: В системе МВД Узбекистана уволено 20 руководителей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить