В УВД Бухарской области Узбекистана уволены пять руководителей

Ташкент, , 17:08 — REGNUM Министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов уволил пятерых руководителей в системе управления внутренних дел Бухарской области, сообщает 30 августа издание Kun.uz.

24−26 августа Бобожонов посетил с рабочим визитом Бухарскую область. Глава МВД ознакомился с деятельность органов внутренних дел. В ходе совещания по вопросам деятельности региональной милиции было отмечено, что некоторые руководители халатно относятся к своей работе.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в системе МВД Узбекистана были уволены 20 руководителей. Решение было принято после скандала в Каттакургане Самаркандской области — сотрудник милиции заставил раздеться задержанную женщину на камеру.

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