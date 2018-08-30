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Страны Бенгальского залива впервые проведут совместные военные учения

Политика

В сентябре 2018-го года в Индии будут проведены первые совместные военные учения стран-членов БИМТЭК, в которых примут участие все члены организации

Катманду, 30 августа 2018, 17:17 — REGNUM  Лидеры стран-членов БИМТЭК (Бенгальского залива Инициатива по Многоотраслевой Технико-Экономической Кооперации или Инициатива Бенгальского залива) собрались в столице Непала Катманду для того, чтобы обсудить самые актуальные для региона вопросы, среди которых есть и вопрос обеспечения региональной безопасности.

По сообщению индийского новостного издания «Джагран», на совещании было принято ключевое решение о проведении первых в истории организации совместных военных учений, в которых примут участие все семь стран-членов. Совместные учения пройдут в Индии в сентябре 2018-го. Также на совещании был поднят вопрос о совместной антитеррористической программе.

Решение об углублении военного сотрудничества между странами БИМТЭК было принято на фоне заявление США о том, что они планируют расширить свое военное присутствие в данном регионе.

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