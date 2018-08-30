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В Ярославле явку избирателей «Единой России» обеспечат «тестом по истории»

Политика

Контролировать приход избирателей будут с помощью пронумерованных анкет

В Ярославле явку избирателей «Единой России» обеспечат «тестом по истории»
Избирательный «тест»

Ярославль, 30 августа 2018, 16:20 — REGNUM  В Ярославле перед выборами в Ярославскую областную думу сотрудникам крупных предприятий, а также сторонникам «Единой России» выдадут тест «Знаешь ли ты Ярославию?» Об этом сообщает источник ИА REGNUM, близкий к партии.

Каждый тест будет содержать штрих-код и индивидуальный номер. Заполненный тест будут принимать около избирательных участков. Эксперты полагают, что это способ контроля за явкой сторонников.

Это технология административного привода. Таким образом люди, заинтересованные в определенном результате, будут контролировать явку «своих» избирателей. По номеру на анкете начальник на предприятии узнает, пришел ли его подчиненный на избирательный участок. Подобную технологию мы наблюдали в Ярославле при голосовании за проект «Решаем вместе». Отмечу, что тест на знание истории в этом качестве используется впервые. Это достаточно оригинальная форма», — сказал корреспонденту ИА REGNUM координатор движения «Голос» в Ярославской области Антон Шейнин.

Вопросы теста пересекаются с главной темой агитационной кампании «Единой России» «Территория первых». Избирателей спросят, кто основал «первый русский театр», как назывался космический корабль первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и так далее. На анкете указывается, что проводит его общественная организация «Яргражданин», ранее замеченная в создании фоновых акций в кампаниях «Единой России».

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Выборы депутатов Ярославской областной думы — 2018
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