В НАО сохранят льготы людям старших возрастов и усилят их поддержку

Нарьян-Мар, , 16:19 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский распорядился сохранить все региональные льготы для пенсионеров и выработать дополнительные меры поддержки для лиц предпенсионного возраста. Так он отреагировал на обращение президента России Владимира Путина к гражданам по вопросу пенсионной системы.

В интервью агентству НАО24 Цыбульский подчеркнул, что уже «дал поручение коллегам провести своего рода «ревизию» всех мер поддержки, которые мы реализуем в регионе, и проработать вопросы по их сохранению как минимум на существующем уровне».

Глава НАО также заявил, что действующая в регионе госпрограмма «Старшее поколение» должна будет претерпеть изменения с учетом озвученных президентом установок, причем, в ближайшее время, до вступления в активную фазу формирования бюджета на 2019 год.

В рамках исполнения поручений президента, врио губернатора НАО считает необходимым проработать меры по мотивации предпринимателей к сохранению рабочих мест для граждан предпенсионного возраста.

«Будем вносить дополнительные корректировки в нормативную базу, гарантирующие сохранение рабочих мест для жителей округа, находящихся в предпенсионном возрасте», — сказал глава округа.

Цыбульский добавил, что президент предложил ряд «совершенно конкретных мер», которые предстоит реализовать, в том числе в регионах.