Пенсионная реформа: омские власти проработают предложения президента

Омск, , 16:07 — REGNUM Заявление президента РФ Владимира Путина об изменениях пенсионного законодательства врио губернатора Омской области Александр Бурков назвал содержательным, аргументированным и своевременным. Он убеждён, что проведение пенсионной реформы должно сопровождаться дифференцированным подходом к каждой категории граждан России.

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«Отрадным является тот факт, что наши предложения были президентом услышаны. С глубоким удовлетворением мы восприняли его предложения сохранить все действующие льготы для людей старшего поколения. Надеемся, что на федеральном уровне законодательством будет предусмотрена возможность регионам сохранить все льготы для старшего пенсионного возраста», — приводит слова Александра Буркова пресс-служба правительства Омской области.

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По словам Буркова, он уже поручил членам правительства проработать все предложения Владимира Путина и подготовить пакет соответствующих поправок для внесения в областное Заксобрание:

«В начале сентября мы внесём поправки в соответствующие законы и обратимся к депутатам Заксобрания принять их на первом осеннем заседании».

В первую очередь речь идёт о льготном проезде и ежемесячных денежных выплатах ветеранам труда, льготах по оплате жилищно-коммунальных услуг для многих категорий граждан, иных ежемесячных выплат, подчеркнул руководитель региона.

Он отметил, что предложения главы государства при переходе на новую пенсионную систему могут иметь мультипликативный социальный эффект. Например, если сохранить надбавки к пенсии селянам, то это может удержать на селе молодых специалистов. Льготы для многодетных матерей могут привести к росту рождаемости.

«В целом, заявленные президентом страны меры — это очень важный и своевременный сигнал для формирования нашей региональной социальной политики в рамках долгосрочной стратегии развития региона», — резюмировал Бурков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 29 августа президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны об изменениях в пенсионном законодательстве. Одной из главных целей пенсионной реформы президент назвал рост доходов пенсионеров. Также он объявил о ряде смягчающих мер. Например, речь идёт об уменьшение предлагаемого пенсионного возраста для женщин до 60 лет, льготах для многодетных, ответственности для работодателей, чтобы люди предпенсионного возраста не потеряли работу и так далее.

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