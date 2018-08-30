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Министр обороны Италии: мы больше не будем принимать всех мигрантов

Политика

Элизабетта Трента заявила, что широко разрекламированный проект ЕС «Миссия София» не работает

Министр обороны Италии: мы больше не будем принимать всех мигрантов
Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР
Посторонним вход воспрещен

Рим, 30 августа 2018, 16:06 — REGNUM  Совместный план ЕС по работе в сфере нелегальной миграции, известный как «Миссия София», не работает, в реальности всех мигрантов принимает Италия, но больше так продолжаться не может, заявила в четверг, 30 августа, на встрече министров обороны ЕС глава итальянского ведомства Элизабетта Трента, сообщает информагентство Ansa.

Корабли миссии везут мигрантов только в порты Италии. Либо правила будут изменены и будет введена «ротация портов», либо Италия рассмотрит возможность выхода из программы, отметила Трента.

«Так больше продолжаться не может. Я говорю вам это от имени своего правительства», — заявила она.

Позже с аналогичным заявлением выступил и глава МВД Италии Маттео Сальвини:

«Если Европа в очередной раз скажет нам «нет», то мы должны будем оценить, надо ли нам тратить деньги на миссию, которая на бумаге является международной, а всё бремя при этом ложится только на нас», — сказал Сальвини.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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