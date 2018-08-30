Президент Узбекистана наградил зарубежных бизнесменов

Ташкент, 30 августа 2018, 16:09 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении орденом «Дустлик» («Дружбы») четырех иностранных представителей крупного бизнеса, сообщает 30 августа издание UzReport.
Награды удостоились президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, член совета участников группы предприятий «КНАУФ» Николаус Кнауф, председатель американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм и председатель компании PetroChina Ван Илинь.
Отметим, орден «Дустлик» является государственной наградой Узбекистана с 1994 года. Орден был утвержден по инициативе первого президента республики Ислама Каримова.
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