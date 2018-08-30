Автономия Донецка и Луганска: В Конституции Украины это предусмотрено

Киев, , 15:50 — REGNUM В Конституции Украины есть исключение для автономии при унитарной форме государственного устройства страны: в частности, это автономия Крыма, которая существует и сейчас. Об этом в эфире НТВ заявил политик и общественный деятель Виктор Медведчук, комментируя механизм предоставления автономии неподконтрольных Киеву регионов Донецкой и Луганской областей.

Политик подчеркнул, что по-прежнему считает федерализацию «единственным и главным лекарством от распада Украины».

«Потому что если наши украинские политики пугали народ, особенно в период предвыборной кампании, что в стране нельзя поднимать вопросы, которые ведут к расколу, то сегодня, в Украине, с 2014-го года начался распад страны. И этот распад, я считаю, как и прежде, 15−20 лет назад, можно остановить только федерализацией», — подчеркнул Медведчук.

Что касается предоставления автономии неконтролируемым территориям на Донбассе, отметил он, то такую возможность дает Конституция Украины.

«У нас Конституция, к которой я имею непосредственное отношение и как человек, который принимавший участие в ее разработке, и как человек, долгое время занимавшийся конституционным правом, предусматривает унитарную форму государственного устройства. Но в этой унитарной форме есть одно исключение, которое касается автономии. То есть у нас форма государственного устройства унитарная, но существует автономия, и этот раздел существует до сегодняшнего дня — это автономия Крыма. При этом Украина как государство не перестала быть унитарной», — пояснил политик.

Ссылаясь на данные социологов, политик отметил, что почти 43% жителей республик выступает за возвращение Донбасса в состав Украины на условиях широкой автономии.

«Хочу привести социологию, которая касается именно неконтролируемых Киевом территорий. Она проводилась по поручению министерства информационной политики Украины, международными службами в контакте с социологическими службами, которые работают на территории ДНР-ЛНР. Это было в декабре 2017—ноябре 2018 года. По результатам этих социологических исследований, 43% выступает за признание независимости непризнанных республик, а 43% за исключением нескольких десятых, — выступает за возвращение этих территорий, то есть непризнанных республик, в состав Украины, но на условиях широкой автономии», — сказал Медведчук.

Особый статус региона, который прописан в Минских соглашениях, напомнил спецпредставитель Украины в Минске, «переводится как то же самое, что и автономия на тех или иных условиях».

«Я думаю, что это предмет переговорный… Надо говорить конкретно о том, что может быть, что можно предложить жителям непризнанных ДНР и ЛНР. Какие условия безопасности, какие условия жизни, какие условия управления, какие условия сотрудничества и все остальное. И если рассматривать в этом контексте. То эта дискуссия может быть содержательной и целенаправленной», — уверен Виктор Медведчук.

«Когда я сегодня говорю об этом варианте — варианте предоставления автономии, то ведь это не первый проект, или не первое предложение по поводу реализации той формулы, которую я несколько лет назад назвал — это формула «Возвращения Донбасса в Украину и Украины на Донбасс». И людей по обе стороны линии соприкосновения в первую очередь интересует мир. Для его достижения мира нужна реальная программа. Для того чтобы конкретизировать Минские соглашения, которые в некоторой степени являются абстрактными, нужен конкретный план пошаговых действий, направленных на установление мира, обеспечение безопасности и решение вопросов будущего. Общаясь с представителями ДНР и ЛНР, в том числе, и на переговорах в Минске, я знаю мнение по поводу того, могут ли они возвращаться в Украину. Точно так же я знаю еще и то, как относятся к сегодняшней власти. Но любая власть не вечна. Если мы не будем думать о завтрашнем дне Украины и тех людей, которые находятся по другую сторону линии соприкосновения, то мы никогда не решим эту проблему», — резюмировал политик и общественный деятель.

ИА REGNUM напоминает, что в Минских соглашениях, заключенных в 2015 году, Украина обязалась предоставить особый статус неподконтрольным территориям Донбасса в Конституции страны, а также принять закон и провести на Донбассе выборы местных органов власти.