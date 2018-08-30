Ежегодный доход Порошенко вырос в 4,5 раза

Киев, , 16:07 — REGNUM Задекларированные доходы президента Украины Петра Порошенко за 2018 год в 4,5 раза превысили доходы за весь 2017 год, сообщило 30 августа издание «Минпром».

Согласно единому реестру деклараций госслужащих, 28 августа Порошенко получил $1,1 млн дивидендов от инвестиционной компании «Prime Assets Capital».

Итого, с учетом предыдущих поступлений, задекларированный доход Порошенко за 2018 год составил около $2,7 млн, что в 4,5 раза выше, чем доход за весь 2017 год.

Напомним, один из организаторов Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCPR) Дрю Салливан заявлял, что Порошенко и его юристы выглядят клоунами, пытаясь скрывать оффшорные доходы президента Украины.

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