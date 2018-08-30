Могерини: Евросоюз не намерен отказываться от морской миссии «София»

Вена, , 16:05 — REGNUM Министры обороны стран Европейского союза (ЕС) намерены продолжать осуществления миссии «София» в Средиземном море. Об этом заявила комиссар ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Федерика Могерини 30 августа, пишет газета Wiener Zeitung.

По словам Могерини, сегодняшняя неформальная встреча министров — «не место и не формат» для принятия решений. Задачей встречи было выяснить, есть ли воля продолжать миссию, и это было определено.

Недавно министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини пригрозил, что если не будет достигнута новая договоренность о распределении спасенных миссией беженцев, его страна не будет участвовать в этом проекте. Страны ЕС пришли к выводу, что необходимо найти решение этой проблемы.

«Если вы спросите меня, можем ли мы договориться, я не могу сказать этого, но мы, безусловно, продолжим работу над поиском решения», — сказала Могерини. По ее словам, «Софии» нет альтернативы.

Миссия «София» была начата в 2015 году в целях борьбы с морской контрабандой. Однако на суднах миссии лежит также обязанность спасать тонущих в море или передвигающихся на перегруженных лодках нелегальных мигрантов. За это время этими судами в Европу было доставлено 49 тыс. человек.

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