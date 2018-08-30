Александр Лукашенко выразил соболезнования Валентине Матвиенко

Минск, , 15:41 — REGNUM В телефонном разговоре с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования в связи со смертью супруга спикера Совфеда. Об этом сообщает 30 августа «БелТА».

В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что слова поддержки глава государства также передал всем родным и близким супруга Валентины Матвиенко — Владимира Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появились сообщения о том, что Валентина Матвиенко в ближайшем будущем может покинуть свой пост председателя Совета Федерации. Уточнялось, что в отставку она может уйти исключительно в силу возраста.

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