Ставрополье: Корректировки смягчат переход к новым пенсионным правилам

Ставрополь, , 15:41 — REGNUM Поручения, которые президент России Владимир Путин дал в ходе обращения к населению страны, смягчили изначальные идеи пенсионного реформирования. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявила председатель комитета думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева. По мнению депутата, изменения потребуют огромной ведомственной работы, однако увеличение пенсионного возраста — неизбежная мера.

«Поручения президента России Владимира Путина смягчили те идеи пенсионного реформирования, которые были изначально. Президент дал поручения правительству Российской Федерации разработать и принять вместе с пакетом закона мероприятия, которые бы смягчили переход. Да, эти меры не сделают никого богатыми, но президент очень доходчиво и четко объяснил, почему мы это делаем. Это неизбежно, мы должны понимать, в какой обстановке мы живем. Конечно, это смягчит, но предстоит большая ведомственная работа», — сказала Валентина Муравьева.

По мнению депутата, одна из важнейших проблем — сложности при трудоустройстве людей предпенсионного возраста, которые существуют и сегодня. Решить эту проблемы должны будут, в том числе, и региональные власти.

«Конечно, в регионе сейчас есть проблема трудоустройства людей предпенсионного возраста. Но в ней очень много составляющих, не только возраст. Мы прекрасно понимаем, что наши предприятия сейчас технологически оснащаются, осваиваются инновационные способы работы. Конечно, людям после 50 лет трудно это осваивать, поэтому президент сказал, что мы выделяем пять миллиардов рублей из федерального бюджета, чтобы люди смогли научиться работать с новыми технологиями. Это трудный вопрос, но решаемый. Поэтому президент заострил на этом внимание. Решение придет, когда мы будем думать, как это делать. Причем в каждом регионе будет свое решение, например, в Воронеже есть заводы оборонной промышленности, в Ставропольском крае — в основном сельскохозяйственные предприятия. Поэтому каждый регион будет искать свой путь, чтобы люди не остались без работы в предпенсионном возрасте», — считает собеседник ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к населению по предстоящей пенсионной реформе. В частности, он предложил смягчить реформу, дав возможность женщинам уходить на пенсию в 60 лет, а не в 63, как предлагалась в законопроекте.