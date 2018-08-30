Предложения Путина по пенсионной реформе власть обсудит с бизнесом

Москва, , 15:38 — REGNUM Российские власти намерены обсудить с предпринимательским сообществом предложение президента РФ Владимира Путина об ответственности для работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста. Об этом 30 августа сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, на сегодняшний день сами представители бизнеса не сформулировали своей позиции по вопросу уголовной или административной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

«Пока же вряд ли кто-то может сказать, чем хуже человек предпенсионного возраста и чем он в худшую сторону отличается со своим богатым опытом от человека, который только что закончил высшее учебное заведение», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Владимир Путин в ходе своего телеобращения к гражданам России по поводу пенсионной реформы заявил о необходимости введения «административной и даже уголовной ответственности» за увольнение работников предпенсионного возраста и отказ гражданам на основании их возраста в приёме на работу.

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