Оливер Стоун: Маккейн спровоцировал три войны и миграционный кризис

Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Недавно умерший сенатор Джон Маккейн виновен в дестабилизации Европы и Ближнего Востока, заявил известный американский режиссёр Оливер Стоун 30 августа на своей странице в социальной сети Twitter.

«Разжигание войн сенатором Маккейном в Ливии, Сирии, на Украине в последние годы привело к хаосу на Ближнем Востоке и в Европе. Его усилия по разжиганию войн в этих странах привели к теперешнему кризису с беженцами в Европе», — сказано в сообщении.

Напомним, американский сенатор-республиканец Джон Маккейн умер 25 августа на 82 году жизни от неизлечимого заболевания головного мозга.

Позже стало известно, одним из тех, кто понесет гроб с телом покойного, стал российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший.

Читайте также: СМИ: Кара-Мурза-младший понесет гроб сенатора Маккейна