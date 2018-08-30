Китай планирует стать «информгаванью Евразии» за счет связи с Туркестаном

Урумчи, Китай, , 15:43 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая планирует стать «информационной гаванью Евразии» в рамках экономического пояса Шелкового пути, сообщает 30 августа «Синьхуа».

В настоящее время Синьцзян связан с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном девятью волоконно-оптическими кабелями широкополосного доступа, построенными китайской телекоммуникационной компанией «Чайна Телеком».

В Синьцзяне также открылись 100 абонентских линий, которые охватывают 11 стран, в том числе Россию и пять республик Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай запустил программу «Цифрового пояса и пути» при Институте аэрокосмических информационных исследований Китайской академии наук. Целью программы является внедрение использования платформы мониторинга в странах «Нового шелкового пути».