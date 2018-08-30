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60 беженцев с судна Aquarius прибыли во Францию

Политика

60 мигрантов, которые среди прочих высадились на Мальте в середине августа, прибыли во Францию

60 беженцев с судна Aquarius прибыли во Францию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беженцы ЕС

Париж, 30 августа 2018, 15:39 — REGNUM  В четверг, 30 августа, во Францию прибыли 16 суданцев, 25 эритрейцев, 10 сомалийцев, а также другие беженцы с судна Aquarius, сообщает Europe1.

60 беженцев, которые среди прочих высадились на Мальте в середине августа, прибыли во Францию, в то время как в Европе по-прежнему сохраняется напряженность в отношении приема мигрантов.

Чартерным рейсом мигранты прибыли в международный аэропорт Парижа 30 августа в 11 часов по местному времени.

«Уставшие, но улыбающиеся, с красными рюкзаками в качестве своего единственного багажа, мигранты, в том числе двенадцать женщин были немедленно посажены в автобусы. Затем их распределят по французским лагерям беженцев», — заявил Дидье Леши, глава миграционной службы Франции.

Напомним, судно Aquarius прибыло в порт Мальты 16 августа с 141 мигрантом на борту. В общей сложности пять стран обязались принять этих беженцев. Франция заявила, что примет 60 мигрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Миграционный кризис в ЕС: Франция приняла свою долю беженцев

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Миграционный кризис в Европе
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