Путина пригласили на годовщину окончания Первой мировой войны во Францию

Москва, , 15:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин может в ноябре посетить Францию, соответствующее приглашение у него есть, заявил 30 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, есть такое предложение. Этот вопрос прорабатывается», — заявил Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, планирует ли глава государства приехать на годовщину окончания Первой мировой войны во Францию в ноябре.

Напомним, предыдущий визит президента России Владимира Путина в Париж состоялся 29 мая. Столицу Франции российский лидер посетил по приглашению руководителя Пятой республики Эммануэля Макрона.

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