В обращении Владимира Путина прозвучали пожелания жителей Прикамья

Пермь, , 15:19 — REGNUM В прозвучавшем 29 августа обращении Владимира Путина по пенсионному манёвру прозвучали многие предложения жителей Пермского края. Об этом заявил губернатор региона Максим Решетников, комментируя обращение главы государства.

По его словам, пермяки просили увеличить пенсии жителям села, сохранить льготы для женщин с 55, а для мужчин с 60 лет, а также поднимали вопрос о том, чтобы стимулировать работодателей к тому, чтобы брать людей предпенсионного возраста на работу.

«Все эти пожелания были учтены — президент их поддержал», — сказал Максим Решетников.

Он также добавил, что Пермский край готов к сохранению льгот. Их будут получать все мужчины и женщины по достижении соответственно 60 и 55 лет. Глава региона уже поручил подчинённым подготовить соответствующие правки.

Напомним, Владимир Путин выступил с обращением по изменениям пенсионной системы. Он обосновал необходимость изменений и предложил те меры, которые помогут смягчить переходный период.

Наблюдатели высоко оценили обращение президента к народу. По их мнению, глава государства взял весь удар и всю ответственность на себя и тем самым гарантировал: система государственных пенсий в России будет сохранена.