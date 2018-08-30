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Профсоюзы Аргентины запланировали всеобщую забастовку на 24-25 сентября

Политика

Массовая акция направлена против экономической политики правительства Маурисио Макри

Профсоюзы Аргентины запланировали всеобщую забастовку на 24-25 сентября
Михай Мункачи. Забастовка. 1895

Буэнос-Айрес, 30 августа 2018, 15:19 — REGNUM  После выступления президента Аргентины Маурисио Макри об ускорении выплат средств от Международного валютного фонда (МВФ), профсоюзы страны объявили о всеобщей забастовке 24−25 сентября, передает телеканал TeleSur.

Крупнейший профсоюз «Генеральная конфедерация труда Аргентины» (CGT) после встречи с представителями 120 организаций объявила о 24-часовой забастовке по всей стране 25 сентября в знак протеста против экономической политики властей. Параллельно федерация профсоюзов «Центр рабочих Аргентины» (CTA) объявил о 36-часовой забастовке 24 сентября с предварительной мобилизацией на Площади Мая в Буэнос-Айресе.

В настоящее время в охваченной экономическим кризисом стране проходит множество локальных забастовок. Как сообщало ИА REGNUM, всеобщая забастовка парализовала общественную жизнь Аргентины 25 июня. В частности, протестующие выступают против помощи МВФ, которая оборачивается сокращением бюджета, массовыми увольнениями, закрытиями предприятий. Напомним, в июне МВФ согласился предоставить Аргентине кредит в размере $50 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: МВФ ускорит предоставление финансовых средств Аргентине

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Политическая жизнь Аргентины
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