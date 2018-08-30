Заявления Пентагона об «угрозе» России — это поиск новых бюджетов

Москва, , 15:15 — REGNUM Громкие заявления об уязвимости территории США, которые регулярно делают высокопоставленные чины Пентагона, являются иллюстрацией нескольких фактов, например, того, что военные активно ищут финансирование, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее глава Северного командования ВС США и командования воздушно-космической обороны генерал Терренс О’Шонесси заявил, что военное командование США осознает уязвимость территории США в случае военного конфликта с Россией или Китаем и намерено полностью пересмотреть свою оборонную стратегию.

Во-первых, таким образом военные добывают новые объемы финансирования. При этом они играют дуэтом с военно-промышленным комплексом США, лоббисты которого заседают в Сенате и Конгрессе, распределяя бюджетные потоки.

Заметьте, конкретных решений генералитет не предлагает, но громко и красочно расписывает бесполезность уже существующих систем обороны.

Во-вторых, это проявление своеобразной схемы, по которой мыслят правящие круги США. Преобладающее там мнение не допускает даже мысли о том, что Америка — это «неуловимый Джо», которого никто поймать не может, потому что он никому не нужен.

В-третьих, Пентагон категорически не хочет вести войну с противником, способным наносить ответные удары. И об этом генералитет США заявлял неоднократно и самым прямым образом.

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