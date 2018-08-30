Ситуация в сирийском Идлибе может ещё более осложниться — Кремль

Москва, 30 августа 2018, 15:02 — REGNUM Ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб уже сегодня оставляет желать лучшего. А если бездействие в этом «рассаднике терроризма» продолжится, положение дел может ещё более усугубиться. Об этом 30 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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«Действительно, вот этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие», — сказал официальный представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о связи объявленных учений в Средиземном море с обстановкой в Сирии, Дмитрий Песков заявил, что в нынешней ситуации повышенные меры предосторожности вполне оправданы и обоснованны.
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Как сообщало ИА REGNUM, масштабные учения кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России и российских Воздушно-космических сил (ВКС) состоятся в акватории Средиземного моря в период с 1 по 8 сентября. В манёврах будут принимать участие «корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии», а также самолёты дальней, военно-транспортной и морской авиации. Всего свыше 25 кораблей и судов.
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