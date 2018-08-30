Назарбаев поздравил Казахстан с Днем конституции

Астана, , 15:04 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил жителей республики с Днем конституции и отметил общественное и политическое значение основного закона страны. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент сказал, что конституция внесла вклад в обеспечение политической стабильности и консолидации общества. По его мнению, конституция является основой развития и модернизации страны.

Напомним, ежегодно 30 августа в Казахстане отмечается как День конституции. Основной закон страны был принят на референдуме 30 августа 1995 года. День независимости Казахстана отмечается 16 декабря.

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