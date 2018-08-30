В Ярославской области рассылают безымянные приглашения на выборы в облдуму

Ярославль, , 14:57 — REGNUM В приглашениях на выборы в Ярославскую областную думу, которые начали получать жители областного центра, не стоят имена избирателей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Вместо имени значится пробел.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM, территориальные избирательные комиссии сами решают, ставить имя человека на приглашениях или нет.

У нас приглашения сделаны таким образом, что в них можно вписывать фамилию, имя, отчество избирателей, а можно не вписывать. Каждая ТИК решает сама. Сельские избирательные комиссии просят приглашения, где можно вписывать имена, и они это делают, а городские говорят, что им лучше не именные, потому что боятся ошибиться в написании и обидеть кого-то из избирателей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Всего в области изготовлено более миллиона приглашений на выборы.

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