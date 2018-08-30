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«Европейская Грузия» предлагает назвать улицу в Тбилиси именем Маккейна

Политика

Оппозиция призывает правящую партию к консультациям по вопросу выбора улицы, достойной носить имя американского сенатора

Тбилиси, 30 августа 2018, 14:51 — REGNUM  «Европейская Грузия» предлагает назвать одну из улиц в Тбилиси именем покойного американского сенатора Джона Маккейна. Об этом на пресс-конференции 30 августа заявил член Тбилисского сакребуло (городского собрания) от данной партии Георгий Габашвили.

Он обратился к председателю сакребуло и государственной комиссии по установлению наименований и призвал их к консультациям с целью выбора улицы, достойной носить имя Маккейна.

По словам Габашвили, Маккейн был большим другом и сторонником Грузии, постоянно поддерживал на международной арене суверенитет и территориальную целостность, обороноспособность страны.

«Мы все помним, что именно Маккейну принадлежат слова: «Сегодня мы все грузины». Поэтому я считаю, что долг грузин, тбилисцев иметь в столице улицу имени Маккейна», — пояснил депутат.

Георгий Габашвили выразил надежду, что инициативу «Европейской Грузии» поддержат как остальные оппозиционные партии, так и правящая «Грузинская мечта».

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