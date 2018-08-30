Жириновский: Иосиф Кобзон был великим человеком

Москва, , 14:49 — REGNUM Иосиф Кобзон был самым узнаваемым и титулованным артистом, а также проявил себя как честный депутат и профессионал. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа.

«Иосиф Давыдович был великим человеком. Мы были знакомы много лет, даже, можно сказать, были коллегами, ведь он более 20 лет работал депутатом Госдумы. В 1995 году он впервые избрался в парламент. Причем в отличие от многих других артистов, которые в разные годы становились депутатами, Кобзон работал по-честному: бывал почти на всех заседаниях, посещал круглые столы, слушания», — подчеркнул Жириновский.

Кроме того, по его словам, Кобзон был настоящим примером человеческого достоинства.

«Всегда очень выдержан, спокоен, рассудителен. Настоящая глыба — такое впечатление производил с первого взгляда. Все ведь помнят, как он выводил заложников из захваченного террористами театра на Дубровке», — вспоминает Жириновский.

«Сегодня мы все скорбим по нашему дорогому Иосифу Давыдовичу. Приношу свои глубочайшие соболезнования его семье и близким», — заявил Жириновский.

Народный артист СССР и РФ, певец и депутат Госдумы от «Единой России» Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет.