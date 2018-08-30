Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью Иосифа Кобзона

Москва, , 14:36 — REGNUM Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил свои соболезнования в связи с уходом из жизни Иосифа Кобзона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа сообщили в пресс-службе Госдумы.

«Сегодня ушел из жизни замечательный человек, любящий отец и дед, наш коллега Иосиф Давыдович Кобзон. Талант и профессионализм, мужество, активная жизненная позиция — качества, которые позволили Иосифу Давыдовичу реализовать себя и в творчестве, и в общественно-политической жизни», — заявил Володин.

По его словам, Иосиф Кобзон обладал неиссякаемой энергией и работоспособностью.

«Многочисленные концерты на комсомольских стройках, перед ликвидаторами Чернобыльской аварии, солдатами в Афганистане. Его отличала принципиальность и готовность жертвовать собой ради других. Он был одним из тех, кто вошёл в здание, захваченное террористами на Дубровке в октябре 2002 года, а трагедия родного Донбасса — стала его личной болью», — отметил Володин.

В то же время, по словам спикера Госдумы, Иосиф Кобзон активно работал депутатом Госдумы и за время своей работы завоевывал доверие и любовь граждан, поскольку искренне стремился им помочь.

«Светлая память об Иосифе Давыдовиче навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнул Володин.

Народный артист СССР и РФ, певец и депутат Госдумы от «Единой России» Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет.