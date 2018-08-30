Узбекистан назначил нового посла в Италии

Ташкент, , 14:26 — REGNUM Чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Италии назначен Отабек Акбаров, сообщили 30 августа в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

В МИД отметили, что Акбаров ранее работал начальником управления сотрудничества со странами Южной Азии, Ближнего, Среднего Востока и Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа послом Узбекистана в Австрии был назначен Шерзод Асадов. Ранее он занимал должность временного поверенного в делах республики в Австрии.

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