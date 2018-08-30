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Москва отказала Петру Порошенко в гарантиях его безопасности?

Политика

Писатель Захар Прилепин прокомментировал заявление Петра Порошенко о российской паутине, «опутавшей свободолюбивую украинскую душу»

Москва отказала Петру Порошенко в гарантиях его безопасности?
Цитата из х/ф «Июльский дождь». Реж. Марлен Хуциев. 1967. СССР
Отказ

Москва, 30 августа 2018, 14:16 — REGNUM  Не исключено, что в Москву приезжали эмиссары президента Украины Петра Порошенко, которые хотели заручиться гарантиями его безопасности. Об этом 30 августа заявил в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале писатель Захар Прилепин, комментируя подготовку Киева к прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией озвученную Петром Порошенко.

«Есть некоторые данные, что Петр Порошенко пытался заручиться определенными гарантиями безопасности в Москве, — рассказал писатель. — Приезжали сюда люди, ходоки, спрашивали, насколько возможно, что его не повесят сразу после того, как он проиграет президентские выборы. Какие-то гарантии, которые он хотел получить, он в полной мере не получил. Могут быть и еще причины, а может быть, это просто его предвыборная кампания. Если уж он хочет выглядеть соколом боевым».

Напомним, что 28 августа президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением, в котором сообщил, что поручил МИД подготовить необходимый пакет документов для начала процедуры расторжения договора о дружбе с Россией от 1997 года, но вину за это возложил на РФ.

«По вине Москвы этот договор уже давно стал анахронизмом, — сказал Порошенко. — Мы продолжаем нить за нитью рвать паутину, которой русский царизм, а позже красный большевизм долгие века методично опутывал свободолюбивую украинскую душу. Искренне надеюсь, что с Божьей волей разорву еще одну такую нить с получением автокефалии для Украинской церкви».

Читайте ранее в этом сюжете: Киев до конца сентября уведомит Москву о расторжении договора о дружбе

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