Азербайджан возбудил уголовное дело против «короля Instagram»

Баку, , 14:10 — REGNUM Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против известного американца армянского происхождения Дэна Билзеряна, который в последние дни находился в Армении, получил гражданство Армении, а также посетил Нагорный Карабах.

Следственным управлением Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям «незаконное пересечение границы» и «незаконное приобретение, сбыт, передача огнестрельного оружия и взрывчатых материалов».

В заявлении пресс-службы генпрокуратуры Азербайджана в частности говорится, что «Билзерян незаконно приобрел гранаты, ружье и другое огнестрельное оружие, демонстративно открыв стрельбу».

Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 228.3 и 318.2 УК Азербайджана. Азербайджан также намерен объявить Билзеряна в розыск.

Как ранее писало ИА REGNUM, aмериканский миллионер армянского происхождения Дэн Билзерян, которого называют «королем Instagram», находился в Армении с 26 августа, а 28 августа на вертолете прибыл в Степанакерт.

Билзеряна в этой поездке сопровождали отец, брат, а также подруга, но генпрокуратура Азербайджана в возбужденном уголовном деле вспомнила только о самом Дэне Билзеряне.

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