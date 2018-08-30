Новгородский торг за кресло мэра

Ольга Ларина, , 17:05 — REGNUM

Дума Великого Новгорода пятого созыва на последнем очередном заседании перед выборами нового депутатского корпуса устроила нешуточную дискуссию по ключевому для города вопросу: как именно будет избираться мэр конкурсной комиссией и депутатами, ведь прямых выборов больше нет

Процедурный вопрос

Поправки в порядок избрания мэра Великого Новгорода на заседании городского парламента 30 августа представил вице-спикер городской думы Константин Демидов («Единая Россия»). Он пояснил, что нормативная база для избрания градоначальника по новым правилам подготовлена: есть областной закон, а также положение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Великого Новгорода. Но этот документ ещё ни разу в городе не применялся (в 2015 году после удаления в отставку действующего мэра Юрия Бобрышева депутаты не успели запустить процесс: градоначальника вернул в кресло суд, отменивший решение депутатов об отставке как незаконное — прим. ИА REGNUM ).

«Однако на территориях муниципальных районов области такой механизм уже задействован, имеется довольно обширный опыт проведения таких конкурсных процедур. В связи с этим правительство Новгородской области, обобщив эту практику, которая считается успешной, предлагает наш нормативный акт унифицировать и сделать процедуру конкурсного отбора более удобной и более приемлемой для того, чтобы она работала. Здесь никакой политики нет, речь идёт об унификации данного акта», — сообщил Демидов.

Ускоренная процедура

Вице-спикер заявил, что конкурс на должность мэра Великого Новгорода новая дума должна будет объявить на первом же своём заседании, «времени на раскачку у неё не будет», и подробно рассказал, что именно предлагается изменить в порядке избрания нового градоначальника.

Половина конкурсной комиссии (всего в ней будет 40 человек) будет сформирована из числа депутатов новой городской думы, другая половина — решением губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Раньше предполагалось, что итоговый состав конкурсной комиссии утвердит дума Великого Новгорода на отдельном заседании.

«Но никакого смысла в этом заседании нет, поскольку на вторую часть комиссии дума повлиять никак не может», — заявил Демидов, предложив уйти от этого «лишнего звена, которое только тормозит процесс».

Предложили сократить и срок между публикацией объявления о конкурсе и днём его проведения: с 50 дней до 40.

«Как показывает практика, это слишком длинный срок, никакого смысла в этом нет. Срок в 40 дней вполне укладывается и согласуется с иными процедурными вопросами, процесс таким образом будет ускорен», — пояснил Константин Демидов.

В поправках учли, кто будет вести первое заседание конкурсной комиссии: как и в районах, предложили доверить это высокопоставленному лицу из числа назначенцев от губернатора (ранее конкурсные комиссии по отбору кандидатур на должности глав районов проводил экс-заместитель председателя правительства Владимир Варфоломеев, затем — первый заместитель губернатора Сергей Сорокин — прим. ИА REGNUM).

Кроме того, предложили иначе определяться с кворумом и считать заседание конкурсной комиссии правомочным, если на нём присутствует более половины от общего числа участников комиссии (ранее порядок предлагал учитывать, чтобы на заседании было и более половины от депутатов, и более половины от тех, кто назначен в комиссию губернатором).

«Простое понятное правило», по словам Демидова, предложили и для назначения ключевого заседания думы Великого Новгорода по голосованию за кандидатов в мэры: после представления кандидатур конкурсной комиссией дума должна провести такое заседание в 10-дневный срок.

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«Исключительный случай»

«Необходимо предусмотреть и «исключительный случай», — продолжал Демидов. — Когда человек рекомендован на пост главы администрации города, но по какой-то причине хочет снять свою кандидатуру. Предлагается закрепить такое его право, но не позднее, чем за два рабочих дня до заседания думы. Также предусматривается такое правило: если к заседанию думы остался только один кандидат — все остальные сняли себя с рассмотрения по какой-то причине — то дума всё-таки должна рассматривать вопрос и голосовать даже за одного оставшегося кандидата».

Он пояснил, что действующим порядком в этом вопросе «допущена неопределённость».

«Но, как показывает практика, которая сложилась на территории области, такой порядок прописывать нужно, чтобы не было злоупотреблений», — заявил вице-спикер.

«Может возникнуть такая ситуация, когда кто-то из представленных кандидатур, может, даже договорившись между собой, намеренно снимут свои кандидатуры, чтобы не допустить избрания мэра. И всё-таки дума должна принять решение, а не возвращать всё заново, в противном случае всё может повторяться из раза в раз и сохраняться неопределённость», — отметил Демидов.

А позже уточнил:

«Не надо объяснять никому, что существует такое понятие как спойлерство. Данная норма направлена против того, чтобы выставлялись откровенные спойлеры, чтобы процедура работала».

«Не тот подряд»

Депутат Сергей Симоненко («Справедливая Россия») отметил, что Константин Демидов «как-то заранее подозревает кандидатов в мэры в том, что они сговорятся».

«Давайте всё-таки предполагать, что это будут люди порядочные», — отметил он.

«Когда слово «выборы» звучит, оно предполагает, что это будут выборы из двух и более кандидатов. А в предлагаемой редакции, когда решение может быть принято и в отношении единственного оставшегося кандидата, это не выборы, это называется «назначение», — заявил Симоненко.

Он предложил свою поправку, исключающий этот пункт. В случае, если по итогам конкурса останется один кандидат, конкурс надо назначать повторно.

Демидов ответил, что «как юрист» должен предусматривать различные случаи, в том числе и такие неприятные. А саму процедуру конкурсного отбора на пост мэра Великого Новгорода сравнил с торгами — аукционами и конкурсами в сфере закупок.

«У нас очень часто те лица, которые идут на такую конкурсную процедуру, пытаются досадить своему соседу, своему конкуренту. И что у нас прописано в законе? В том случае, если все отзовут свои заявки, а одна останется, всё равно проводится конкурс и всё равно разыгрывается этот подряд, для того чтобы не останавливался процесс. Иначе нам с вами надо ремонтировать дороги и мы будем без конца проводить эту конкурсную процедуру. Вот чем принципиально отличается эта ситуация? Для меня как для юриста эта ситуация, стоящая на одной доске с той», — заявил Демидов.

«Не та ситуация, не тот подряд, не ту дорогу ремонтируете!» — возразил вице-спикер Евгений Кузиков («Справедливая Россия»).

Он заявил, что сравнивать хозяйственную деятельность с политической нельзя.

«Если один кандидат остаётся — это не выборы, это назначение. Как бы вы ни говорили, что это неполитический вопрос, это лукаво. Все всё понимают, — заявил Кузиков. — Почему мы должны упрощать? Мы и так упростили: взяли и население отодвинули. Чем серьёзней будет поход — тем серьёзней будет результат».

Процедура с последствиями

Представители трёх других оппозиционных политических партий в думе Великого Новгорода также выступили категорически против предложенных поправок.

«За что боролись — на то и напоролись. Сначала мы отказываемся от прямых выборов мэра, потом пытаемся «подкромсать» уже принятое решение о порядке конкурсного отбора… Сейчас я вижу наглядное пособие: как «Единая Россия» пытается убрать со своего пути спойлеров. Вы пытаетесь защитить себя от самих же себя. Куда спешить? Вы сокращаете все сроки», — заявил депутат Алексей Старостин (КПРФ).

Алексей Сабельский («Яблоко») заявил, что обсуждаемый «процедурный» вопрос имеет серьёзные политические последствия для Великого Новгорода

«Был упомянут очень хороший термин — «политическое спойлерство». Предложенный вариант избрания из одного оставшегося кандидата открывает возможности для комиссии, которая наполовину контролируется губернатором Новгородской области, проводить технических кандидатов. Мы как фракция не видим смысла голосовать за проект этого решения, так как мы — убеждённые сторонники возвращения прямых выборов мэра», — заявил Сабельский.

Владимиру Данилову (ЛДПР) не понравилось сравнение процедуры избрания мэра Великого Новгорода с коммерческими торгами.

Владислав Букетов («Единая Россия») подчеркнул, что единороссы относились к предложенным поправкам «исключительно как к документу техническому и никак не планировали политических подвохов».

«Вопрос на думе автоматически политизировался, но можно найти единую точку зрения и не рвать волосы», — заявил Букетов.

Он предложил принять проект документа в первом чтении и попытаться договориться.

Чтобы не плевали в спину

Слово взял и мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев.

«Дайте слово действующему пока ещё мэру, последнему всенародно избранному — надеюсь, это когда-нибудь ещё вернётся, я никогда это не скрывал. Некорректно сравнивать избрание мэра с аукционами и конкурсами по дорогам, это оскорбительно! Нельзя сравнивать Великий Новгород с муниципальными районами — это тоже некорректно», — заявил градоначальник.

Он предложил депутатам «ещё раз подумать и принять решение, чтобы новгородцы не плевали в спину».

«Чисто технически при этих поправках можно «забаллотировать» любого кандидата», — также добавил мэр.

Проект документа вынесли на обсуждение в первом чтении, проголосовали «за» 14 депутатов.

«Не проходит», — сначала сказал председатель думы Владимир Тимофеев («Единая Россия»), но тут же сам поправился: «Решение принимается. По нему достаточно простого большинства голосов».

Для окончательного решения по этому процедурному вопросу депутаты уходящего созыва соберутся ещё раз, 5 сентября. Успеют ли сторговаться?

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