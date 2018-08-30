Министры обороны и главы МИД ЕС собрались в Вене на неформальной встрече

Вена, , 14:00 — REGNUM 29−30 августа в Вене проходит двухдневная неформальная встреча министров обороны стран Европейского союза (ЕС), пишет Wiener Zeitung.

Министр обороны Австрии, страны-председателя Совета ЕС, Марио Кунасек и комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини приняли своих коллег вечером 29 августа в Музее военной истории.

На повестке встречи — укрепление сотрудничества внутри ЕС и в Юго-Восточной Европе, вопросы финансирования обороны, изменения правил проведения операции «София» в Средиземном море. Второй день посвящен обсуждению «Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны» (PESCO). Австрия также намерена предложить коллегам тему совместных операций на внешних границах ЕС.

30 августа к министрам обороны присоединятся главы министерств иностранных дел. Вечером состоится прием в канцелярии президента Австрии. По словам главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на встрече среди прочих тем будет обсуждаться сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным в вопросе возвращения сирийских беженцев в свои дома. 31 августа на заседание были приглашены главы МИД стран-кандидатов на членство в ЕС — Албании, Черногории, Македонии, Сербии и Турции. Встреча пройдет в гимнихском формате, который не предполагает подписание совместных соглашений и коммюнике.

31 августа в 12:30 по местному времени Кнайсль и Могерини проведут пресс-конференцию, после чего консультации министров по широкому кругу вопросов продолжатся. Главы МИД обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии, войну в Йемене, трансатлантические отношения, проблему ядерного разоружения КНДР, ядерную сделку с Ираном и другие вопросы.