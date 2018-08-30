Представители рохинджа призвали судить правительство Мьянмы за геноцид

Нейпьидо, , 13:55 — REGNUM Председатель организации Аракан, выступающей за права и свободы рохинджа в Мьянме Нурул Ислам, призвал международное сообщество расследовать геноцид против народности, за которую он выступает, сообщает 30 августа Anadolu.

По мнению правозащитника, преступления вооруженных сил Мьянмы должны расследоваться Международным уголовным судом. Тем не менее международное сообщество не квалифицировало действия Нейпьидо в качестве геноцида.

Напомним, в августе 2016 года боевики из «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты в Мьянме, ответные действия военных привели к исходу беженцев из штата Ракхайн.

По данным ООН, порядка 700 тыс. беженцев-рохинджа вынуждены были покинуть свой дом и переселиться в специализированные лагеря в Бангладеш.

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